Veículo é apreendido com placas clonadas

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento em Santo Antônio da Patrulha, durante a quinta-feira (8), quando receberam informações de que um automóvel Hyundai HB20 estaria trafegando pela BR-290 (Freeway) a 160 quilômetros por hora (km/h), acima do limite permitido. Após buscas, o veículo foi abordado no quilômetro 31 da rodovia, no sentido Osório – Porto Alegre.

No interior do carro, estavam dois homens. Um deles, de 24 anos, possui antecedentes por homicídio, ameaça, furto, tráfico de drogas, entre outros crimes. Já o outro indivíduo, de 26 anos, tem passagens por lesão corporal, roubo e tráfico. Em consulta ao sistema, foi constatado que o automóvel estava em situação de furto e/ou roubo. O crime foi registrado em Porto Alegre, em fevereiro deste ano. Não bastasse isso, o veículo também estava com as placas clonadas.

Diante dos fatos, os indivíduos foram presos e levados a Delegacia de Polícia (DP) de SAP para registro de ocorrência. Já o carro foi recolhido e, posteriormente, será devolvido ao proprietário.

CRÉDITO: BM