Traficantes são presos no Litoral

O combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho segue sendo intensificado. Na noite de quinta-feira (22), a Brigada Militar (BM) prendeu um homem em Mostardas, durante patrulhamento no bairro Vila Norte. Segundo a BM, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) trafegavam abordo das viaturas, quando foram avistados por dois indivíduos.

A dupla acabou fugindo a pé. Um dos homens foi abordado em uma residência. O sujeito, de 23 anos de idade, ao ser abordado, tentou desferir golpes de facas contra os Policiais Militares (PMs), conseguindo ferir um dos brigadianos com um corte. O PM ferido foi atendido e passa bem.

O criminoso, que já possuía antecedentes por ameaça, furto e arrombamento a residência, foi preso em posse de 28 porções de maconha. Além dos entorpecentes foi apreendida a faca utilizada para atacar os policiais. O indivíduo foi levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o outro homem, conseguiu escapar ao entrar em um matagal e segue sendo procurado.

QUATRO PRISÕES

Entre quinta (22) e sexta-feira (23), a Brigada efetuou quatro prisões por tráficos em municípios abrangentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). Em Capão da Canoa, um homem foi preso com 33 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 1.154,00 (mil cento e cinquenta e quatro reais). O indivíduo, de 20 anos, tem passagem por ameaça.

Os PMs também prenderam um homem, de 38 anos, no bairro Guarita, em Torres. O sujeito, que já tinha antecedentes por tráfico e furto, foi detido com 40 pedras de crack, 15 porções de cocaína e 38 reais em dinheiro.

Já em Tramandaí, ocorreram outras duas prisões. No Centro da cidade, foi preso um homem de 46 anos, com passagem por furto, estelionato e ameaça. A outra prisão foi efetuada no Parque dos Presidentes e trata-se de um indivíduo de 42 anos, com antecedentes por homicídio e posse irregular de arma de fogo. Nas duas ações foram apreendidas 115 porções de cocaína, objetos e uma quantia em dinheiro.

Todos os presos foram levados à Delegacia, onde foram registradas as ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Policiais Militares apreenderam dezenas de porções de entorpecentes. – FOTO: BM

PRISÃO EM TAVARES

Na sexta (23), uma mulher procurou a Delegacia de Tavares para realizar uma denúncia. Conforme a Polícia Civil (PC), a vítima relatou estar sendo ameaçada por traficantes após recusar repassar valores sobre a venda de entorpecentes. A mulher informou a localização dos criminosos e, imediatamente, os policiais foram até o local.

Na casa, estava um dos ameaçadores, um homem de 18 anos. O indivíduo, ao avistar os policiais, tentou fugir, mas foi capturado e preso. No imóvel foram apreendidos: 45 gramas e 31 pinos de cocaína, duas pedras de crack, 40 pinos vazios e uma balança de precisão. O criminoso foi levado a DP, onde foi reconhecido pela vítima, e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. Já a mulher foi ouvida e liberada.

Ação em Tavares apreendeu balança de precisão, pinos com drogas, além de porções de cocaína e crack. – FOTO: PC

OUTRA PRISÃO

Ainda na sexta-feira, a Brigada prendeu outro homem por tráfico. Durante uma ação de fiscalização de trânsito em Palmares, os PMs flagraram um motorista colidindo contra os cones de segurança. O homem, que trafegava a bordo de um Chevrolet Prisma com placas de Balneário Arroio do Silva (SC), foi abordado.

Durante buscas no carro, foram encontrados: uma arma de fogo com a numeração raspada, munições, um carregador, duas porções de maconha, dois celulares e 89 reais. O criminoso, de 28 anos, foi detido e levado à Delegacia para registro de ocorrência.