O fascismo está chegando

Durante a gestão Bolsonaro eram comum a esquerda apontar o presidente de fascista, genocida, misógino e outros tantos adjetivos aos quais a esquerda se apega para tentar destruir a reputação de políticos e pessoas que visam o melhor para a nação. Não é a toa que os militontos invadem igrejas, insistem num estado laico para retirar crucifixos de locais públicos e se fazem de defensores da comunidade LGBT… e das minorias étnicas e raciais. Este é o esquema para dominar, pois o importante é dividir, criar a discórdia e o rancor para facilitar o domínio sobre estes. Todos que são contra ao mantra da esquerda é fascista, até mesmo aquele produtor rural que produz alimentos em abundância e achacado pela esquerda e pelo analfabeto etílico que viveu como X9 durante o Regime Militar.

A perseguição visível ao ex-presidente é por que ele é uma ameaça ao globalismo e a esquerda no Brasil que busca implantar os ideais marxistas para subjugar a população. O ataque ao agro, a exemplo do que acontece na Europa é para ir matando a população mais pobre de fome e na miséria. Quem produz é por estes considerado bandido e querem ser para os pobres a salvação em vez de dar-lhes a oportunidade de uma vida digna com emprego e renda. Este processo vem ocorrendo ao longo de mais de duas décadas quando o ensino adotou o louco Paulo Freire como o papa da Educação no Brasil. Com a falácia dos “oprimidos” os professores foram sendo condescendentes e permissivos onde passaram a deseducar o aluno. Hoje temos uma geração de jovens analfabetos funcionais, sem perspectivas de vida e muitos jogados às drogas, porque são impedidos de exercer atividades laborais de toda ordem e aprender a lidar com as dificuldades mundanas. Assim buscam o dinheiro fácil, seja na prostituição ou na venda e consumo de drogas.

Este processo de deseducação criou gerações alheias onde viver dos frutos do trabalho dos pais e avós é a melhor coisa. Querem o melhor sem fazerem qualquer esforço e o pior que o governo ajuda a isto se concretizar mais rapidamente. Isto se verifica com o lançamento do bolsa aluno onde terá uma poupança para estudar, ou melhor, frequentar a escola. Aluno não mais reprova, são promovidos a outra série do ensino. Outrora o ensino tinha atividades profissionalizantes e preparatórias para a vida futura e hoje comum exceções se consegue apresentar o conteúdo programático da disciplina. Houve tempos que se tinha disciplinas como Programa de Saúde, Educação Moral e Cívica, Educação Física coma prática de esportes variados e a revelação de valores nesta área. Atualmente pouco ou nada se percebe com a queda da qualidade do ensino e por seguir uma linha pedagógica que seria uma piada em países como a Coréia do Sul, Alemanha e até mesmo a China.

Uma vez a educação dominada com a formação de professores militantes, o que chamam de cultura também foi levada para induzir a alienação da juventude desvirtuando o que realmente se pode chamar de cultura. As novelas ensinaram a degradação familiar e o desejo precoce em meninos e meninas.

Passaram-se os anos e a máquina governamental foi sendo preparada para este golpe às liberdades individuais e a desmoralizar a polícia que garante a segurança da população. Por fim vemos hoje a PF, o Exército e várias polícias militares acovardadas diante da roubalheira institucionalizada e ao crescente avanço do narcotráfico.

A ascenção ao poder do descondenado foi para que todo o trabalho de décadas de aparelhamento da máquina e das instituições não fosse perdido. É por isso que até importunação a baleia tem sido imputado a aquele que vislumbrou os anseios da população que não se dobrou pela dominação que vem ocorrendo.

O fascismo chegou a ponto do empossado defender terroristas do Hamas, ditadores latino-americanos e de outros continentes e que vergonhosamente colocou seu ódio ao povo Judeu ignorando o holocausto e tem aos poucos demonstrado seu racismo intrínseco. Um bandido cercado por um ministério de bandidos da nação.