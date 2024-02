BOCA DO BALÃO 6713

POVO brasileiro está sendo enganado pela mídia vendida e pelas mentiras governamentais. Enquanto se busca golpe por haver uma minuta o verdadeiro golpe já está sendo implantado. A esquerda tomou o poder, como disse o ultra radical de esquerda José Dirceu e a revelação de Barroso de ter destruído o Bolsonarismo. O empossado ladrão é apenas o boi de piranha para que a trupe roube o país e transforme o Brasil numa república de narcotraficantes e ladrões. A importância de assumir o poder foi para evitar a nomeação de dois ministros ao STF e das forças de segurança apertarem o narcotráfico e a bandidagem no Rio de Janeiro.

MANIFESTAÇÃO na Av. Paulista sofreu ataques de toda ordem antes de ser levada a efeito. Além da tentativa de pressionar Bolsonaro com depoimento à PF de Moraes, a “amante” da lista da Odebrecht e presidente do PT junto ao seu apoiador mor Lindenberger tentaram impedir o evento na Justiça. Também houve barreiras nas divisas com São Paulo para evitar o acesso de bolsonaristas visitantes e até obras noturnas num sábado a noite foram realizadas para trancar a rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Isto sem falar na Gestapo dos aeroportos barrando jornalistas estrangeiros para “averiguações”. Já a mídia comprometida disseminou fale news a vontade como a participação de torcidas em evento no mesmo dia e local, que haveria forte chuva e tudo mais que contribuísse para desmobiliar os manifestantes a se dirigirem a São Paulo. É democracia que estamos vendo ou uma ditadura imposta pelo STF que solapa a Constituição enquanto dois bananas ficam a mendigar no Congresso por cargos e poder, além de polpudas verbas do que antes era o orçamento secreto e que agora é escancaradamente para compra de votos dos parlamentares.