Reconstrução de pontes no Litoral é tema de Audiência Pública

O auditório do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) recebeu na manhã de quinta-feira (22), uma Audiência Pública para debater a construção das pontes destruídas pelos temporais que atingiram o Estado no ano passado. O encontro foi comandado pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, e contou com a presença dos deputados Pepe Vargas (PT) e Elton Weber (PSB).

Na ocasião, Costella apresentou o status atual dos projetos de quatro pontes, incluindo duas no Litoral Norte: A entre Caraá e Santo Antônio da Patrulha (ERS-030) e outra entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul (ERS-494), além das estruturas municipais danificadas pelas enxurradas.

A primeira estrutura teve a obra iniciada no dia 06 deste mês. A ponte contará com duas faixas, acostamento, 10,4 metros de largura e 60,55 metros de extensão. O investimento é de R$ 6,4 milhões, sendo R$ 3,9 milhões da União e os outros R$ 2,5 milhões do Governo do Estado. A previsão para conclusão é junho de 2024.

Já a obra da ponte que liga Três Cachoeiras à Morrinhos está em processo de assinatura de contrato e segue aguardando a aprovação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para que possa ter início. O valor previsto para a construção da nova estrutura é de R$ 5,8 milhões.

Presente no evento, o prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Raupp Lipert, falou sobre a importância do anúncio de que a ponte da ERS-494 será reconstruída. “Ela é muito importante para nós, ajudará a escoar a produção de banana, uma das culturas mais importantes do Litoral Norte. Atualmente, cerca de 80% da produção de banana do estado é cultivada na região de Três Cachoeiras”, destacou o prefeito.

Outra ponte afetada pelas fortes chuvas, a estrutura localizada na ERS-474, em SAP, também foi lembrada pelo secretário, sendo uma das obras já concluídas, a qual foi realizada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A ponte sobre o Arroio Pereira está localiza no quilômetro três da rodovia.

Após o encontro, Juvir fez um resumo do que foi levantado, ressaltando a importância da reunião: “O objetivo desta Audiência Pública foi prestar contas para os prefeitos e lideranças destas regiões, muito atingidas pelas chuvas, de tudo que estamos fazendo para viabilizar a trafegabilidade nestes pontos que tiveram pontes destruídas. Mas, além disso, mostrar a transparência do trabalho do Governo do Estado, detalhar o projeto de cada ponte para desmentir notícias falsas que circularam nos últimos meses”, destacou Costella.