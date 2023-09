Torneio do Sesc de Beach Tennis reúne mais de 100 atletas

OSÓRIO – Entre os dias 1º e 03 de setembro, o Vila Esportes e Eventos recebeu o Open Sesc e Vila de Beach Tennis. A competição foi patrocinada pela Juvesa Veículos e contou com aproximadamente 150 atletas. Os jogos foram disputados em set único de seis pontos. Em caso de empate em 5 a 5, a disputa iria até sete. Se houvesse empate em 6 a 6, o confronto seria decidido em um tie break até 7 ou dois pontos de diferença (8×6, 9×7, 10×8, etc).

Ao todo, foram disputadas 12 categorias, sendo premiadas as duas melhores duplas de cada, com troféu. Além disso, todos os participantes ganharam um kit com camiseta, sacochila e uma medalha de participação. Não bastasse as partidas, o público presente também pode conferir uma exposição de carros e fazer teste drive em um dos veículos zero quilômetro. A organização também disponibilizou brinquedos infláveis para as crianças, telão com som, entre outras atrações.

FEMININA B

Seisduplas foram colocadas em duas chaves com três cada, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores para o mata-mata. Depois de grandes jogos, a final foi disputada entre as osorienses Paola Scheffer e Scheron Gamba e a dupla de Torres formada por Charlene Scheffer e Diana Lima.

A decisão era uma espécie de revanche para Paola e Scheron, já que haviam sido derrotadas por Charlene e Diana na fase de grupos pelo placar de 6 a 3. Após a derrota na estreia, as duas se recuperaram e venceram Pri Villa Verde e Janice por 6×3. Já nas semifinais, Paola e Scheron aplicaram 6 a 0 para cima de Neimara e Paula. Enquanto isso, Charlene e Diana avançaram na liderança da chave, ao vencerem Pri e Janice por 6×4. A vaga na final da dupla de Torres foi conquistada com um triunfo para cima das osorienses Kailla Braun e Karine Cirtoli, também por 6 a 4.

Final – Em uma partida bastante equilibrada, os detalhes acabaram sendo cruciais para a definição do jogo. Logo no primeiro game, após bom rali, Charlene mandou uma bola e Paola não defendeu: 30×40 para a dupla de Torres. Na jogada seguinte, Charlene mandou o smash na rede. E no No-Ad (ponto decisivo), Paola sacou e Charlene devolveu para fora, cedendo o 1 a 0 para a dupla da casa. Na segunda parcial, teve mais uma virada das osorienses. Contando com ajuda da rede, Diana fez 40×30 em um ace. Na sequência, Diana levantou uma bola e Scheron colocou para baixo: 40×40. E no ponto decisivo, Scheron fez 2 a 0 com um lobe.

A dupla da casa teve a chance de abrir 3 a 0 no marcador. No terceiro game, Paola e Scheron venciam de 40×30, quando Charlene deu uma largadinha. Em mais um 40×40, Scheron atacou na rede: 2 a 1. Melhores na quarta parcial, a dupla de Osório abriu 0x40 na devolução para fora de Diana. Depois de Charlene acertar um ace, Paola atacou no fundo e Diana devolveu para longe, cedendo o 3 a 1 para as osorienses.

Após o início ruim, Charlene e Diana reagiram e conseguiram buscar o empate, principalmente, graças aos erros da dupla adversária. Com um ace e uma bola acelerada de Paola, ela e a parceira venciam o quinto game por 40×15. Na sequência, Paola mandou um smash e a devolução de Diana acabou passando: 40×30. Depois de Paola acertar um smash na rede, Scheron jogou o lobe para fora: 3 a 2. A sexta parcial foi um replay do game anterior. Depois de fazerem 15×40 no smash de Paola na paralela, a dupla osoriense voltou a errar muito e viu a dupla de Torres fazer o 3 a 3. No No-Ad, Charlene atacou no fundo e Paola mandou para longe, cedendo o empate.

Jogando muito na sétima parcial, Scheron fez 40×0 com um ace e uma largada. Na jogada seguinte, a mesma Scheron mandou um smash, Charlene levantou e Paola botou a bola para baixo, fazendo o 4 a 3. Porém, a dupla de Torres voltou a buscar a igualdade no marcador. Depois de dois erros de Paola, Charlene fez 40×15 em um ace. Na sequência, Charlene mandou um lobe e Scheron não conseguiu pegar: 4 a 4.

No nono game, após dois lobes de Scheron, a dupla da casa fez 40×0 no ace de Paola. Depois de Scheron mandar um lobe para fora, as osorienses viram Charlene atacar uma bola para fora, cedendo o 5 a 4 para Paola e Scheron. Na pressão, Diana foi para o saque e viu Scheron acertar um lobe e uma bola curta, fazendo 0x40 na parcial. No primeiro match point, Paola mandou uma bola acelerada em cima de Diana, que não conseguiu defender: 6 a 4, ponto que confirmou a vitória e o título da Feminina B para Scheron Gamba e Paola Scheffer.

OPEN FEMININA (mesmo formato da Feminina B)

Assim como na Feminina B, a final da Open Feminina foi uma espécie de revanche. O confronto foi entre duas duplas de Osório: Bárbara Pereira/Fernanda Nozari Vs Maurem Braun/Milena Bublitz. Logo na estreia, as duas duplas fizeram um grande jogo, terminando com vitória de Maurem e Milena no tie break, pelo placar de 8 a 6. Na sequência, Maurem e Milena venceram as também osorienses Gésica Baranoski e Luane Kloeckner por 6×3, confirmando a liderança da chave.

No duelo pelo segundo lugar, Bárbara e Fernanda chegaram a estar perdendo por 4 a 1, mas viraram o jogo para 6 a 4, conseguindo a vaga para o mata-mata. Nas semifinais, dois placares tranquilos. Maurem e Milena derrotaram Kailla e Karine por 6 a 2. Enquanto, que Bárbara e Fernanda passaram por Pri Villa Verde e Juliana Luz por 6 a 3.

Final – O relógio já marcava 23h e 40min de sexta (1), quando as duas duplas entraram em quadra para a grande decisão. No primeiro game, Maurem atacou e Fernanda devolveu para fora, cedendo o 30×40 para a dupla adversária. Depois de Bárbara acertar um ataque na diagonal, no ponto decisivo Fernanda mandou o smash na rede, cedendo o 1 a 0 para Maurem e Milena.

Melhores na segunda parcial, Bárbara e Fernanda conseguiram o empate. Depois de fazer uma defesaça, Bárbara fez 15×40, com um ataque na diagonal. E no lance seguinte, Fernanda mandou um lobe no fundo para fazer o 1 a 1. Em um terceiro game com muitos erros, Maurem e Milena voltaram à frente no placar. Elas fizeram 30×40, na diagonal para fora de Bárbara. Na bola seguinte, Bárbara tentou outra diagonal e parou na rede, cedendo o 2 a 1 para a dupla adversária.

Com Milena no saque, ela e a parceira conseguiram a primeira confirmação de serviço do jogo, na quarta parcial. A dupla fez 40×15 no smash de Maurem em Bárbara. Na jogada seguinte, após belo rali, Fernanda tentou pegar uma largada, mas acabou jogando para fora, cedendo o 3 a 1. No quinto game, após acertar um ataque na diagonal, Maurem mandou uma devolução no fundo, fazendo 0x40. Na sequência, Bárbara tentou um ataque acelerado, mas parou na rede: 4 a 1 para Milena e Maurem.

Melhores na partida, Milena e Maurem dominaram a sexta parcial. Com um lobe de Milena e uma diagonal na linha de Maurem, as duas fizeram 40×15. Depois de uma devolução para fora de Maurem, Maurem fez o 5 a 1 com um ace. No sétimo game, Milena fez 0x15, com um smash. Na jogada seguinte, Fernanda mandou um smash e Maurem devolveu para baixo: 0x30. Depois de Maurem atacar uma bola para fora, ela mesma fez o 15×40 com um ataque na diagonal. E no primeiro match point, Bárbara levantou uma bola e Maurem cravou, fazendo 6 a 1, ponto que deu a vitória e o título da Open Feminina para ela e Milena.

Open Feminina: Vice-campeãs Bárbara e Fê Nozari e campeãs Milena e Maurem.

VICES

Os atletas de Osório ainda conquistaram outros dois vices. Na Feminina C, 10 duplas disputaram o título. Após chegarem invictas na final, vencendo as três partidas que disputaram, a dupla de Osório, formada por Sheila Costa e Nani acabou sendo derrotada pela dupla de Tramandaí, formada por Flávia e Tamires, pelo placar de 6 a 1, e acabou ficando com o vice-campeonato na categoria. Já na 40+ Feminina, oito duplas duelaram pelo título. Após chegarem à final invictas, com quatro vitórias em quatro jogos, as osorienses Neimara Bittencourt e Preta Leotte acabaram sendo derrotas na final para a dupla de Imbé formada por Paula Machado e Fabinha Oliveira pelo placar de 6 a 4.

Sheila Costa e Nani foram as vice-campeãs da Feminina C.

Neimara e Preta foram as vice-campeãs da 40+ Feminina. – FOTOS: Lucas Rodrigues

OUTROS RESULTADOS