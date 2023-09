BOCA DO BALÃO 6665

POSSÍVEL aquisição do Hospital pela Prefeitura de Osório seria mais um problema diante da queda de arrecadação em função do cancelamento dos royaties à cidade pela Petrobras. As “milagreiras” somente conseguiram aumentar o déficit mensal que deverá em breve ultrapassar os R$ 2 milhões, pois os empréstimos feitos pelo Estado já devem iniciar a amortização. São parcelas de R$ 350 mil mensais e a receita em nada melhorou. Compromisso deve ser assumido pelo Estado em injetar mais recursos para o equilíbrio financeiro do Hospital e uma possível terceirização certamente que passará também pelo mesmo.

ISENÇÃO do IR, pode ser ainda maior do que o aumento da base de cálculo. O texto da nova lei prevê que o benefício poderá chegar ao valor bruto de até R$ 2.640 mensais se o desconto simplificado ao mês, criado pela própria MP, for maior que as deduções mensais permitidas. Além disso, a MP também regulariza o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, o que representa R$ 18 a mais no valor atual e 2,8% acima da inflação de 2022. A política de valorização do salário, a partir de agora, segue os mesmos parâmetros da que vigorou até 2015, com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais a variação positiva do PIB de dois anos antes. Cálculos do Ministério do Planejamento apontam um impacto de R$ 368,5 milhões nos cofres do governo com o aumento do salário base para o IR.