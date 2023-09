Sucesso e tragédia

O último domingo foi de apresentação dos resultados da maior feira agropecuária do Brasil que superou as expectativas batendo recordes de negócios e também comprovando o sucesso da participação do setor de Agricultura Familiar. Ao mesmo tempo foi um dia marcado pelo começo dos efeitos do ciclone extratropical que teve chuva de granizo, ventos e excesso de chuva que atingiu durante a semana em alguns pontos mais de 400mm.

O volume de negócios praticamente atingiu a marco dos R$ 8 bilhões, um pouco a mais do que na última edição quando foram pouco mais de R$ 7,6 bilhões. A demanda por crédito para financiamento de máquinas fez com que a participação de vários bancos e cooperativas de crédito lançassem linhas especiais de financiamento. Somente o Banrisul ofertou cerca de R$ 8 bilhões em crédito rural, enfrentando a forte concorrência. Também o tempo bom durante a semana do evento permitiu que um excelente público se fizesse presente movimento todo o setor de gastronomia que neste ano foi ampliado e bem diversificado.]

O sucesso da Expointer reflete a expectativa dos produtores rural com a possibilidade de safra recorde e que exige máquina e equipamentos novos e renovação de seu parque de máquinas, Concomitante empresas de veículos também registaram um excelente volume de vendas de camionete, pois para os produtores há redução de valores e também os mesmos muitas vezes são pagos a vista com o crédito liberado para investimentos.

A chuva somente chegou com intensidade no domingo, dia do encerramento do evento em que eram esperados um volume de público elevado, mas caiu drasticamente em relação ao dia anterior forçando muitos às tradicionais promoções de encerramento de feira.

Enquanto a Expointer contabiliza o sucesso do evento, mais uma vez consolidando como grande evento nacional do Agro, as fortes chuvas provocaram estragos e mortes em mais de 47 municípios do estado. Desta vez os municípios da serra e noroeste do estado é que foram atingidos devido a cheia dos rios.

A defesa civil rapidamente lançou desde a sexta-feira da semana passada vários alertas prevendo o evento climático que assolou uma grande região do estado. Cidades foram inundadas e plantações foram dizimadas pelas águas. Uma tragédia social que já na quarta-feira apontava mais de 25 mortes confirmadas, além de quase cinco pessoas desalojadas e que ainda estavam sendo recolhidas por estarem ilhadas.

O Estado mais um vez passa por mais uma tragédia climática este ano e que Governo Federal, Estadual e municipal tiveram de empreender esforços para recuperação das cidades e durante o evento dotar a Defesa Civil de condições para prestarem socorro às vítimas e também a auxílio às famílias para o rescaldo do que sobrou de suas propriedades. Nem mesmo as zonas urbanas de algumas cidades foram poupadas pelas cheias que elevaram rios a níveis que somente perderam para a cheia de 1941 naquelas regiões.

Novamente o Rio Grande do Sul é balado pela tragédia do clima e que pelo visto também afetará o estado vizinho de Santa Catarina. As forças políticas estão a desenvolver uma intensa mobilização aos órgãos federais para que haja aporte de recursos financeiros para que as pessoas tenham condições de se alimentarem e ao esmo tempo as cidades atingidas darem condições de recuperação da infraestrutura ser consertada.

Donativos dos mais diversos, incluindo roupas e água, alentos e móveis e utensílios serão necessários pois muitas casas foram encobertas pela água e geraram estragos que dificilmente muitas famílias terão como reaver seus antigos bens.

Se por um lado o Estado comemora o sucesso da sua maior feira agropecuária está também a prantear os que pereceram nesta tragédia gerada pelo ciclone extratropical com suas chuvas intensas, granizo e principalmente pelas cheias de vários rios que banham dezenas de municípios no vale do Taquari.

Que a tragédia seja superada com a ajuda dos gaúchos com a certeza de que logo se posa ter o sucesso que a economia do estado demonstrou ter com mais esta edição da Expointer.