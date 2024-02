Terceira etapa do Circuito Verão Padel Life inicia nesta sexta-feira

Entre esta sexta-feira (16) e domingo (18) acontecerá a terceira e última etapa do Circuito Verão Padel Life 2024. As outras edições ocorreram nos meses de dezembro e janeiro e contaram com aproximadamente 150 duplas ao todo. Desta vez, o evento contará com cerca de 80 duplas, que disputarão o título nas categorias 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, nos naipes Masculino e Feminino.

A competição será realizada nas sedes da Padel Life, em Osório e Xangri-lá, tendo como patrocinadora master o Frigorífico Borrússia. Em Osório, a Padel Life está localizada na ERS-030, no 780, no Parque do Sol. Os jogos terão início na noite de sexta, com as finais acontecendo a partir da tarde de domingo. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade.