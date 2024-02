Romaria ao Santuário Nossa Senhora das Lágrimas iniciará no domingo

Vem aí a 131ª Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas, em Caraá. Com o tema: ‘Nossa Senhora das Lágrimas, Avançando Juntos ao Caminho’, a Romaria terá início no domingo (18) e seguirá até o dia 28 de fevereiro. Lembrando que a Romaria marca os 43 anos de criação do Santuário Nossa Senhora das Lágrimas, localizado no Alto Caraá.

Durante os 10 dias de celebrações, serão realizadas ao todo 23 Missas. A primeira missa será no dia 18/02, às 20h. Durante toda a semana, as Missas ocorrerão sempre às 20h, com exceção da sexta-feira (23), quando haverá uma segunda Missa às 23h para receber os peregrinos. A intensificação da programação ocorrerá no final de semana dos dias 24 e 25/02, com mais horários de celebrações, culminando no Dia de Nossa Senhora das Lágrimas, que acontece em 28 de fevereiro. A programação completa da Romaria está disponível no site da Diocese de Osório .

Além das celebrações, serão disponibilizados aos romeiros espaços para Confissões espirituais e Bênçãos. As confissões ocorrerão em duas Capelas da Reconciliação localizadas ao fundo da igreja do Santuário, à direita. Também haverá uma loja de artigos religiosos, assim como a disponibilidade de locais para a aquisição de lanches. Para atender melhor os romeiros que permanecerão no Santuário nos dias de maior movimento, haverá uma Praça de Alimentação no Salão, onde serão servidos galeto, salsichão, cuca e pão. Já no dia 25/02, haverá a realização de um Churrasco, ao meio-dia.

As formas de pagamento aceitas em todos os caixas, loja e comercialização de alimentos e bebidas, serão por meio de cartão de débito e crédito, PIX, QRCode e dinheiro em espécie.

ORIENTAÇÕES

– Não será permitido acampamento por mais de um dia nem a realização de churrascos ao ar livre no Santuário;

– A venda de qualquer produto dentro do Santuário é estritamente proibida;

– Todos os frequentadores estão sujeitos à fiscalização dos seguranças, da prefeitura (de Caraá) e da Brigada Militar (BM).

TRANSPORTE

Haverá uma lotação saindo na Rodoviária Velha de Osório nos dias 24 e 25/02. Além disso, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição fará uma excursão no dia 28/02, também com saída da Rodoviária Velha da cidade, a partir das 14h. O valor da passagem será de 15 reais. Mais informações podem ser obtidas na secretaria da Paróquia, no telefone: (51) 3663-1997.