Cinco pessoas são resgatadas após queda de barco no Rio Tramandaí

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na tarde de quarta-feira (14), após um barco pesqueiro de Santa Catarina, com cinco tripulantes, virar no Rio Tramandaí. O acidente aconteceu próximo à Costa entre as guaritas 135 e 136, entre as praias de Imbé e Tramandaí.

Com ajuda dos guarda-vidas, os Bombeiros conseguiram resgatar os cinco homens que estavam na embarcação. O trabalho contou com uso de motos aquáticas e do helicóptero do CBM. Segundo o CBM, uma das vítimas estava em situação de afogamento. Ele foi levado para um Hospital da região e passa bem. Vale ressaltar que as identidades e as idades das vítimas não foram divulgadas.

Devido ao acidente, a Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí precisou ser acionada. Vale ressaltar que a Marinha do Brasil irá investigar o ocorrido.