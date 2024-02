Criminosos são presos e adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Litoral Norte

O combate ao tráfico de drogas segue intensificado em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sábado (10), a Brigada Militar (BM) prendeu um homem em Capão da Canoa. De acordo com a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento quando foram informados de que um indivíduo estaria traficando no bairro Santa Luzia.

Após buscas, os Policiais Militares (PMs) flagraram o sujeito e tentaram aborda-lo. Porém, o indivíduo tentou fugir, mas no final acabou sendo capturado. Ele estava carregando uma mochila com 2,3 quilos de maconha, 135 gramas de crack, 55 buchas de cocaína, 228 comprimidos de ecstasy, 19 lança perfumes, três balanças de precisão e um par de placas balísticas. Além disso, também foram aprendidos com o indivíduo três aparelhos celulares. Diante dos fatos, o homem, que não teve a idade divulgada, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

OPERAÇÃO AL CAPONE

Na manhã de segunda-feira (12), a Polícia Civil (PC) deflagrou a Operação Al Capone. A ação visa combater uma quadrilha que realiza tele-entrega de entorpecentes em municípios do Litoral Norte. Foram cumpridos mandados de prisão em Imbé, Osório e Tramandaí, sendo apreendidas diversas porções de maconha, cocaína e ecstasy. Também foram confiscados diversos objetos, incluindo um revólver calibre 38 milímetros com a numeração raspada, munições, balanças de precisão, celulares, além de cinco veículos e uma quantia em dinheiro.

Ao todo, cinco pessoas foram presas de maneira preventiva e encaminhadas ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça. Conforme o delegado Rodrigo Nunes, responsável pelo trabalho, outras ações como essa não estão descartadas. Vale ressaltar que não foram divulgadas mais informações sobre as investigações.

Operação da PC apreendeu drogas, objetos e uma quantia em dinheiro. – FOTO: PC

MENOR APREENDIDO

Na tarde de segunda, os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) realizavam patrulhamento no Centro da cidade, quando avistaram três adolescentes em atitude suspeita na praça do Largo da Fonte e resolveram abordá-los. Segundo a GMI, durante a revista, um dos menores, de 16 anos, estava bastante alterado, chegando a ofender e agredir um dos Guardas com um soco.

Após ser finalmente contido, o menor foi revistado. Com ele foi encontrado uma porção de maconha, papel de seda e um esmurrador, aparelho utilizado para moer fumo e ervas. Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e levado a DP de Imbé, onde foi registrada ocorrência. Já os outros menores, foram ouvidos e liberados.

OUTRA PRISÃO EM CAPÃO

Já na noite de segunda-feira, a Brigada prendeu outro homem com entorpecentes em Capão da Canoa, novamente no bairro Santa Luzia. O criminoso, de 28 anos de idade, já possuía antecedentes por roubo e tráfico. Ele foi detido com 157 comprimidos de ecstasy e sete buchas de cocaína. Durante a ação também foram apreendidos uma balança de precisão, um celular, entre outros objetos.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de terça (13), dois indivíduos foram presos pela BM durante ações no bairro Caravágio, em Osório. Com a dupla foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, além de uma espingarda de pressão, celulares e uma quantia em dinheiro. A dupla tem antecedentes por estupro, ameaça, roubo, posse e tráfico de entorpecentes.

Já na noite de quarta-feira (14), um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 32 anos, foram presos em flagrante realizando tele-entrega de drogas no bairro Guarita, em Torres. Com os criminosos foram apreendidos: 12,6 quilos de maconha, 55 gramas de cocaína, 48 gramas de uma droga sintética, 410 comprimidos de duas balanças de precisão, celulares, faca, tesoura, entre outros objetos, além de R$ 170,00. Os presos foram levados a DP e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.