TAÇA DAS FAVELAS

Equipe do Primavera é campeã da etapa de Osório

Durante o final de semana, algumas cidades do Litoral Norte receberam a Taça das Favelas. A competição de Futebol é organizada pela Central Única das Favelas do Estado (Cufa-RS) e conta com equipes nas categorias Sub-17 Masculina e Livre Feminina. Em Osório, os jogos aconteceram na tarde de sábado (19), no Campo da Vila Olímpica, em dois tempos de 15 minutos cada.

Somente três times se inscreveram, sendo todos no naipe Masculino. Após sorteio, que contou com a participação do vice-prefeito Ed Moraes e do assessor de Esporte e Lazer Henrique Luz, a equipe do Cruz Azul (Atlântida Sul) acabou se classificando diretamente para a grande final. Seu adversário foi definido no confronto entre Primavera e Porto.

SEMIFINAL

Sem deixar o Porto passar do campo de defesa, o Primavera abriu o placar aos seis minutos de partida. Yuri recebeu de Gustavo e tocou no canto para fazer 1 a 0. No minuto seguinte, Moisés chutou de fora da área e o goleiro do Porto espalmou para dentro do gol: 2 a 0. No final do primeiro tempo ainda saiu o terceiro. Depois de saída errada do Porto na cobrança de lateral, Gustavo entrou na área e, cara a cara com o goleiro, fez o 3 a 0.

Após as trocas no intervalo, o Porto voltou melhor. Mas, aos poucos, o Primavera voltou a tomar conta da partida. Mesmo administrando a vantagem, o time chegou ao quarto gol. Aos 7min, Moisés recebeu sozinho, avançou em velocidades e tocou por cima do goleiro para fazer o 4 a 0, dando número finais a partida.

FINAL

Sem dar chance para o azar, o Primavera abriu o marcador logo aos dois minutos de jogo. Gustavo recebeu lançamento, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio: 1 a 0. Logo na sequência, quase saiu o segundo. Aproveitando cobrança de escanteio, Gustavo cabeceou no cento do gol e Carlos Eduardo segurou firme.

A primeira chance do Cruz Azul saiu aos 6min. Rayner fez jogada individual e chutou de longa distância, mas a bola foi para fora. A resposta do Primavera saiu aos 9min. Yuri cruzou e Gustavo finalizou de voleio para fora. Na sequência, Rincon (Primavera) arriscou chute de longe e o goleiro do Cruz Azul defendeu em dois lances.

Aos 11min, quase saiu o gol de empate. Felipe cobrou falta direta e Matheus espalmou. No escanteio fechado, a zaga do Primavera desviou para trás e ninguém empurrou para as redes. Em seguida, após cobrança de lateral, a bola sobrou para Jessé dentro da área, mas o camisa 11 do Cruz Azul chutou para fora.

Quem não faz leva! Aos 13 minutos, o jogador do Primavera caiu na área e a arbitragem marcou pênalti. Ryan bateu no canto, fazendo 2 a 0. Já no minuto final da primeira etapa, quase que o Primavera ampliou. Gustavo recebeu lançamento e finalizou no travessão. No rebote, Yuri tentou de primeira, mas a bola foi para fora.

2º TEMPO

O Primavera começou pressionando. Logo no 1º minuto, Yuri (Primavera) arriscou um chute e o goleiro do Cruz Azul segurou firme. Aos 4min, Ryan cobrou falta, mas a bola foi por cima do gol. Aos 8min, Willian recebeu na área e chutou, mas a zaga do Cruz Azul tirou em cima da linha.

Após o susto, o Cruz Azul reagiu, em duas jogadas de Felipe. Primeiro, o camisa 14 do time de Atlântida Sul aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou por cima do gol. Na sequência, ele bateu uma falta, mas a bola foi para fora. E, novamente, quem não faz leva. Aos 12min, o Primavera teve uma falta para cobrar ao lado da área. Ryan cruzou e a bola sobrou para Willian tocar para o fundo das redes, fazendo o 3 a 0 e dando números finais a partida.

Com o resultado, o Primavera será o representante de Osório no regional da Taça das Favelas. Vale ressaltar que as partidas, previstas para o final de agosto, não têm local definidos. Entretanto, a organização do Campeonato informou que há possibilidades de Osório receber o confronto final do Litoral Norte. Já a final estadual, que não tem data definida, novamente acontecerá no Estádio do Passo D’Areia, em Porto Alegre.

CRÉDITO: Lucas Rodrigues