Traficantes são presos pela Polícia

Um homem, de 24 anos de idade, e uma mulher, de 33 anos, foram presos pela Polícia Civil (PC) na última quinta-feira (17), no município de Imbé. De acordo com o delegado Rodrigo Nunes, as prisões ocorreram durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois imóveis da cidade, ambos localizados em Santa Terezinha.

Durante os trabalhos, os policiais apreenderam 370 porções pequenas e uma porção maior de cocaína, pesando 150 gramas (g). Além disso, também foram confiscados alguns objetos, incluindo balanças de precisão, celulares, uma tesoura e embalagens para a venda dos entorpecentes.

O casal, que pertencia a uma facção criminal da região, foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

CRÉDITO: PC