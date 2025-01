Suspeito de envolvimento em ataque a tiros no Litoral é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu na segunda-feira (13), em Imbé, um colombiano suspeito de envolvimento em um ataque a tiros no município. O crime ocorreu em setembro do ano passado. Na ocasião, indivíduos armados teriam ido até uma residência localizada no bairro Albatroz e atiraram contra um homem de 45 anos, que foi atingido.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital da região. Felizmente, ela conseguiu sobreviver. O motivo da tentativa de homicídio estaria relacionado a uma dívida referente a compra de uma mesa e um sofá. Após o ocorrido, a PC passou a investigar o caso. Nesta semana, os policiais cumpriram seis mandados de busca de busca e apreensão em Imbé e Tramandaí, quando conseguiram localizar o sujeito. O indivíduo, de 22 anos, seria um dos executores do crime. Ele foi levado a Delegacia de Polícia (DP), e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde seguirá a disposição da Justiça. Além do detido, outro executor e o mandante do ataque também foram identificados. Porém, a dupla segue sendo procurada pela Polícia.

CRÉDITO: PC