Prefeitura de Osório registra inúmeros problemas na Saúde do município

OSÓRIO – A Administração municipal, desde que assumiu a gestão no início do ano, tem realizado uma série de ações emergenciais para tentar combater os problemas apresentados na cidade. Uma das áreas que causa mais preocupação é a da Saúde. De acordo com o secretário da Pasta, Gonzalo Rafael Pintos, são serviços atrasados, falta de medicamentos e estruturas físicas necessitando de manutenções urgentes devido a infiltrações e mofo.

A situação mais grave é a do Posto Médico Central Doutor Flávio Silveira (Centrão), que tem uma parte do prédio interditada desde o Governo anterior. Atualmente, o local encontra-se em condições insalubres, com insetos, aparelhos estragados e diversos itens sem destinação adequada. Nesta semana, o setor de engenharia da prefeitura fará uma avaliação do prédio do Centrão.

Além dele, outros 13 Postos de Saúde do município necessitam de manutenção, incluindo o do distrito de Aguapés, que está com infiltrações. Já a sala onde ficava a Farmácia Municipal no prédio do Posto Central, está interditada desde 2022. No local, foram registradas paredes mofadas, entulhos, aparelhos estragados e insetos.

Salas dos Posto de Aguapés e Central estão com mofo.

FALTA DE MEDICAMENTOS

A Farmácia Municipal segue sofrendo com a falta de medicamentos. A última compra foi realizada em maio do ano passado. Conforme o secretário Gonzalo, emendas parlamentares destinadas ao município serão utilizadas nos próximos meses para a aquisição de remédios.

FILA PARA CONSULTAS

Outro problema na cidade são as filas para consultas médicas. Somente na área deOftalmologia, são 2.987 pacientes esperando por uma vaga. Na sequência, vem o setor de Traumatologia, com 1.837, seguido por Cardiologia, com 523 pacientes. Pensando em diminuir esses números, a Secretaria de Saúde do município iniciou um processo de triagem para o encaminhamento devido. “Estamos com duas enfermeiras fazendo uma triagem de todos que estão na fila, revendo números, atualizando, fazendo checagem para, posteriormente, fazermos um mutirão após o Verão”, explicou Gonzalo. O secretário prevê o prazo de um ano para que a Secretaria possa deixar os serviços e estruturas com a qualidade que a população osoriense merece.

Secretário Municipal de Saúde, Gonzalo Pintos.

CRÉDITOS: PMO