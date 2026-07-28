Suspeito de cometer assaltos no Litoral é preso

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) durante a quinta-feira (23), em Alvorada, na região Metropolitana do Estado. O indivíduo de 32 anos de idade é suspeito de ter assaltado pedestres. O crime teria ocorrido na cidade de Cidreira no último Verão. Na ocasião, o sujeito estaria trafegando em uma motocicleta quando abordou duas jovens. Armado, ele rendeu as vítimas e fugiu levando os celulares das duas.

Depois de ser reconhecido pelas vítimas por meio de uma fotografia, foi expedido um mandado de prisão contra o criminoso, o qual passou a ser procurado pela Justiça. Durante ação a semana passada, o homem acabou sendo localizado e detido. Após ser ouvido na Delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional.