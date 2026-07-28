Foragidos são capturados no Litoral

A Brigada Militar (BM) capturou três homens foragidos da Justiça na região durante a noite de quinta-feira (23). As prisões foram efetuadas pelos agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante ações realizadas em Capão da Canoa, Torres e Tramandaí. Em Capão, um indivíduo foi detido enquanto saí de uma residência no bairro Jardim Beira-Mar. Ele possui antecedentes por homicídio, lesão corporal, receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Em Torres, um sujeito foi pego na Avenida do Riacho, no Centro da cidade. Conforme a BM, ele é suspeito de envolvimento em furtos em comércios locais. Com ferimentos no rosto e no corpo, o infrator contou aos Policiais Militares (PMs) que ele havia sido agredido por populares durante um dos crimes. Com uma ficha criminal com mais de 50 delitos, o homem possui passagens por furto, roubo, receptação e tráfico.

Já no município de Tramandaí, a prisão foi efetuada no Parque dos Presidentes. O indivíduo detido tem antecedentes por roubo, furto, arrombamento e tráfico. Os três criminosos, os quais não tiveram as idades divulgadas, possuíam mandados de prisão em aberto. Eles foram ouvidos na Delegacia de Polícia (DP) e encaminhados ao sistema prisional, onde vão permanecer à disposição da Justiça.