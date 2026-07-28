Grupo é preso após tentativa de sequestro

Um homem sofreu uma tentativa de sequestro durante a tarde de quinta-feira (23), na cidade de Capão da Canoa. A Brigada Militar (BM) foi acionada após receber imagens da vítima sendo colocada à força dentro de uma GM Astra de cor azul por cinco indivíduos. Ameaçado de morte, o homem conseguiu fugir e chamar os brigadianos. Com ferimentos na cabeça e no rosto, ele relatou que foi ameaçado de morte. Após receber atendimento médico, a vítima passa bem.

Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) iniciaram as buscas e conseguiram abordar o veículo na Rua das Papoulas, no distrito de Capão Novo. Os criminosos, ao perceberem a presença das viaturas, abandonaram o Astra e tentaram escapar a pé. Durante a fuga, quatro deles acabaram sendo capturados e presos em uma área de matagal, enquanto que o quinto sujeito fugiu e segue sendo procurado.

Diante da situação, o grupo detido foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência. Já no automóvel utilizado durante a tentativa de sequestro, os policiais encontraram três pedras de crack e dois celulares. Além dos itens, o carro também foi apreendido.