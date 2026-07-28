Mariazinha vence etapa da Liga Gaúcha de Skate

No final de semana, a cidade de Esteio, na região Metropolitana, foi palco da terceira etapa da Liga Gaúcha de Skate Street. A competição reuniu dezenas de atletas de diferentes regiões do Estado. E, mais uma vez, teve atleta osoriense subindo no ponto mais alto do pódio.

No sábado (25), Maria do Santos (Mariazinha) foi a campeã na categoria Feminina Open. Disputando contra outras sete competidoras, a skatista teve a segunda melhor Manobra, com 126,70 pontos. Porém, o que garantiu o título da osoriense foi a Volta, onde Mariazinha somou 103,70, ficando bem à frente das adversárias. No final, a jovem terminou com a pontuação de 230.40, 29.20 pontos a frente da segunda colocada: Manuela Vaghetti de Rio Grande. O pódio da Feminina Open foi completado por Lauren Levandoski (Esteio), que terminou na terceira colocação com 158,90 pontos.

“Depois de um mês sem andar de skate por um estiramento de ligamento, competi com o tornozelo nem 60%. Falei que ia participar só para não zerar a etapa e deu muito bom. Deus sabe o ‘corre’ que eu faço para poder andar de skate. Quando se faz (algo) por amor em algum momento dá certo”, declarou Mariazinha.

A próxima etapa da competição está marcada para ocorrer em Marau, entre os dias 05 e 06 de setembro.