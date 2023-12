Sicredi doa mais de seis mil brinquedos para crianças

Municípios do Litoral Norte e dos Vales do Sinos e do Paranhana recebem até esta sexta-feira (22), as ações de Natal da cooperativa Sicredi Caminho das Águas. O Natal Cooperativo conta com carreata iluminada e doações de brinquedos e doces. Em Osório as ações ocorreram no último dia 12 de dezembro.

Ao todo, foram cerca de 6,5 mil unidades entre brinquedos e doces distribuídos nas cidades. Além disso, 550 gibis e 14 cestas básicas foram doados a entidades parceiras. “Estamos muito felizes com o impacto que estamos percebendo diretamente no contato com as pessoas. Está sendo mágico e isto é um sinal de que estamos alcançando nosso objetivo com esta linda iniciativa”, diz o gerente de Comunicação e Marketing da Sicredi Caminho das Águas, João Rocha.