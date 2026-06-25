Campanha do Agasalho seguirá até julho

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação segue realizando a Campanha do Agasalho. A iniciativa tem como tema neste ano: ‘Faça sua doação e aqueça um coração’. Além da sede da Pasta e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), existem outros 12 pontos de coleta espalhados pela cidade, incluindo: Câmara de Vereadores, Casa do Conde, Corpo de Bombeiros, Posto de Saúde Central, Prefeitura, Samy, Supermercados Dalpiaz e Unicnec.

Interessados em ajudar podem levar a um desses locais agasalhos, cobertores, calçados e roupas de frio. A prioridade no momento são peças masculinas. Lembrando que a Campanha seguirá até o dia 16 de julho. Todos os itens recolhidos passarão por higienização e vão ser destinados a famílias do Município em situação de vulnerabilidade, e também ao Brechó Solidário, localizado no quiosque da Praça do bairro Medianeira.

CRÉDITO

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