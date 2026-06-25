Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça (23) mais uma SessãoOrdinária da Câmara de Vereadores. Estiveram presentes os 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Marisa Kingeski, Ricardo Bolzan, Rosi Jardim e Rossano Teixeira do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Professora Isabel do PT; e Miguel Calderon do PP.

Durante a Sessão foram votados e aprovados por unanimidade oito Pedidos de Indicação (nos 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104 e 105/2026). Além disso, os vereadores também aprovaram o Requerimento 033/26. De autoria do presidente da Casa, o vereador Rossano, o texto envia Votos de Pesar aos Familiares de Omar Batista Luz. O proprietário e editor do Jornal Momento faleceu na última sexta-feira (19), aos 63 anos, devido a problemas de saúde.

OUTRAS VOTAÇÕES

A pedido do líder do Governo, o vereador Ricardo, foi incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei (PL) no 074/2026. De autoria do Executivo, o texto autoriza a desafetação (ato legal pelo qual um bem público perde a sua destinação específica) de área localizada no Loteamento Primavera III (bairro Medianeira). O local será utilizado para a implantação de empreendimento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida. Em Regime de Urgência, o PL foi aprovado de maneira unânime. Ele segue para sansão do prefeito Romildo Bolzan Júnior e passará a valer assim que for publicado no Diário Oficial.

VETOS

Também na Ordem do Dia, os vereadores derrubaram o Veto Parcial ao Projeto 018/26. De autoria da vereadora Profa. Isabel, o PL dispõe sobre a tramitação prioritária dos atos administrativos em que figure como parte ou interessada pessoa em situação de violência doméstica e familiar no Município. Com a derrubada, o texto seguirá para promulgação.

Já o Veto Total ao Projeto 050/2026 acabou sendo aprovado após pedido do próprio proponente, o vereador Dudu. Segundo ele, depois de conversa com técnicos, se entendeu a necessidade de o texto ser refeito. O PL arquivado alterava a Lei Municipal no 3.147 de 17 de dezembro de 1999, referente ao Código de Posturas do Município.

Lembrando que todos os Projetos de Lei, assim como as proposições, estão disponíveis em sua íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br).

HOMENAGENS

A Sessão também contou com a entrega de Votos de Congratulações. A vereadora Marisa homenageou as seguintes instituições de Educação: as Escolas Estaduais de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Simões Lopes (Rural) e Ensino Fundamental (EEF) General Osório, assim como o Colégio Adventista e o Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A honraria foi entregue devido à participação na 40ª edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), evento realizado em novembro do ano passado na cidade de Novo Hamburgo.

Por meio do Requerimento 030/2026, a jovem Valentina Nunes Ferreira, também recebeu uma placa de Votos de Congratulações. Proposta pelo vereador Coelhão, a honraria se deu devido a participação da 1ª Prenda Juvenil da 23ª Região Tradicionalista (RT) na 55ª Ciranda Cultural de Prendas, evento realizado em Erechim (Norte do Estado), no último mês de maio.

E para fechar a noite de homenagens, o senhor Armando Nozari recebeu Votos de Congratulações pelos seus 25 anos de serviços prestados ao Município dedicados ao Transporte Escolar, completados em 2025. A honraria teve como proponente o vereador Ricardo e foi entregue por meio do Requerimento 074 de 2025.

Diretor da Escola Rural Edson Silva ao lado da vereadora Marisa.

Alunas e representantes da Escola General Osório receberam placa de Votos de Congratulações da vereadora Marisa Kingeski.

Vereadora Marisa entregou honraria a representantes da Escola Adventista.

Diretor do IFRS, Campus Osório, Marcelo Paravisi ao lado da vereadora Marisa.

Coelhão e Valentina Nunes Ferreira (1ª Prenda Juvenil da 23ª RT).

Seu Armando ao lado da filha Vanessa (esquerda) e da esposa Sandra Regina.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues