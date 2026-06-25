Perseguição policial termina com homem preso por embriaguez

OSÓRIO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava ações de fiscalização na BR-101 durante a tarde de domingo (21), quando resolveu abordar um automóvel Ônix. O veículo com placas de Garibaldi (na Serra) estava sendo conduzido por um homem de 42 anos de idade, natural de Porto Alegre.

Conforme a PRF, o motorista teria desobedecido a ordem de parada e fugiu em alta velocidade pelo acostamento, dando início a uma perseguição. Após seguir por cerca de quatro quilômetros, o sujeito tentou realizar uma manobra bruta e acabou se chocando contra uma viatura. O acidente ocorreu perto do viaduto de acesso ao centro da cidade.

Mesmo com o Ônix danificado, o indivíduo ainda tentou continuar, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu em uma valeta às margens da BR-290 (Freeway). Apresentando sinais visíveis de embriaguez, o condutor se negou a fazer o teste do etilômetro. Porém, acabou confessando ter ingerido álcool.

Em revista no automóvel, os policiais encontraram duas garrafas de cachaça. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o veículo do sujeito foi recolhido e levado para um depósito do Departamento de Trânsito (Detran) da região.

Após fugir de abordagem e bater em viatura, veículo só parou quando caiu em uma vala às margens da Freeway.
Após fugir de abordagem e bater em viatura, veículo só parou quando caiu em uma vala às margens da Freeway.

CRÉDITO

PRF

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