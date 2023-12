Programação do Natal dos Bons Ventos segue neste final de semana

OSÓRIO – Dando continuidade ao Natal nos Bairros, a comunidade de Atlântida do Sul receberá nesta sexta-feira (22), apresentações da Banda Municipal e do Terno de Reis. O evento, que acontecerá na Praça da Integração a partir das 15h, também contará com a presença do Papai Noel e dos Duendes do Sesc.

A atividade, que é gratuita, faz parte da programação do Natal dos Bons Ventos, que é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e que conta com o apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sindilojas.

O encerramento do Natal dos Bons Ventos está previsto para o dia 06 de janeiro, com a apresentação do Terno de Reis, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale.