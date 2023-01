Show de Funk é cancelado em Imbé

Estava tudo certo para a apresentação dos MCs Ryan SP e Jean Paull. Os cantores se apresentariam na noite do último sábado (21), na Revoada da Arena. O evento, que tem realização Planet Produções e Lins Pub Produções, iria acontecer na Arena Imbé Festival: Summer Hits, montada na Avenida Nilza Costa Godoy, próximo da Ponte Giuseppe Garibaldi, que faz limite entre Imbé e Tramandaí.

Porém, o show que estava esgotado, simplesmente não aconteceu, gerando revolta de todos que compraram os ingressos. Os ingressos estavam sendo vendidos no Vamoapp.com. Os valores variavam de R$ 60,00 a 120 reais. Após revolta do público, que até o momento não foi ressarcido, a nossa equipe entrou em contato com os organizadores do evento.

André Lins, proprietário da Lins Pub, postou um vídeo nas redes sociais. Segundo o empresário, a função de contratação dos shows nacionais fica a cargo da Planet Produções. Conforme André, cabe a Lins a responsabilidade pelo operacional interno (dentro) dos eventos. “Não passa por mim as negociações (dos shows), recebimento de ingressos antecipados ou pagamento de artistas”, afirmou.

Segundo André, em relação ao problema do show do MC Ryan SP, a Planet Produções já está vendo para tomar as medidas cabíveis, onde poderá remarcar o show ou realizar o reembolso para quem adquiriu os ingressos. Em contato com a Planet Produções, a nossa equipe não recebeu retorno até o final desta edição (às 19h de quinta-feira, 26/01). A mesma também não havia se pronunciado oficialmente sobre o ocorrido.

As assessorias dos artistas não quiseram se pronunciar sobre o ocorrido. Já a prefeitura de Imbé, que era apoiadora do evento, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura, lançou nas redes sociais uma nota sobre o ocorrido (veja a nota na íntegra no final da matéria).

Em contato com a Brigada Militar e Polícia Civil, foi informado que não houve nenhum registro de denúncia sobre o fato. Entretanto, os dois órgãos de segurança aconselharam as vítimas a procurarem o Procon para prestarem queixa. Em Osório, o telefone do Procon é o: (51) 3663-8340.

NOTA DA PREFEITURA DE IMBÉ

“A Prefeitura Municipal de Imbé informa que não tem qualquer responsabilidade em relação ao show do artista MC Ryan, que foi anunciado e não realizado na arena instalada próximo da entrada sul da cidade. A Prefeitura não contratou, não comercializou ingressos nem teve contato com o artista, tampouco promoveu ou co-promoveu este, e nem os demais eventos já realizados no local. Não fizemos parte do contrato da organização com o artista e também não conhecemos os termos do contrato existente entre o artista e a produtora. Também não temos, ainda, nenhuma informação segura sobre os motivos que levaram a não realização do evento na forma que foi divulgado pela produtora. O município apenas locou a área para a instalação arena de eventos. Tal locação possui diversas cláusulas, entre elas, o cumprimento da legislação municipal, estadual e federal, em diversos pontos, entre eles no que tange a horários para realização dos eventos e o respeito a emissão de som em níveis sonoros aceitáveis. As medidas cabíveis no âmbito municipal serão tomadas, no que diz respeito a suposta inconformidades com o volume sonoro produzido pelo evento, e desrespeito aos horários de funcionamento determinados”, diz a nota.