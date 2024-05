Rodeio de Osório é adiado

A prefeitura anunciou na noite de quarta-feira (8), o adiamento do 40º Rodeio Crioulo Internacional de Osório. A decisão se deu após o comunicado do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) de suspender todos os eventos programados no âmbito estadual até o final deste mês

Com isso, o Rodeio de Osório, programado para acontecer entre 29 de maio e 02 de junho, não tem data prevista para acontecer. O prefeito Roger Caputi informou que irá se reunir com todos os setores responsáveis pela organização do evento para discutir uma nova data ou até mesmo o cancelamento do Rodeio. Vale ressaltar que outros Rodeios, como o de Imbé (marcado para ocorrer entre 09 e 12/05), também precisaram ser adiados.

AÇÕES DO MTG

O Movimento Tradicionalista Gaúcho, em parceria com os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), está mobilizando esforços para oferecer apoio e acolhimento as milhares de famílias atingidas pela tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul desde o início da última semana. “Neste momento de adversidade, estamos vendo o verdadeiro espírito do gaúcho em ação. É inspirador testemunhar a união dos CTGs e do MTG em prol das famílias necessitadas”, afirmou a presidente do MTG, Ilva Goulart.

O MTG ressalta a importância da solidariedade nesse momento difícil e incentiva a população a contribuir com doações e apoio às famílias afetadas. Para mais informações sobre como ajudar, a orientação é entrar em contato diretamente com os CTGs.