Reunião debate demandas de Atlântida Sul

OSÓRIO – O vereador Vágner Gonçalves (PDT) esteve reunido com o prefeito em exercício Miguel Calderon para tratar algumas demandas dos moradores do distrito de Atlântida Sul. Também estiveram presentes na reunião os secretários municipais Dirlei Souza (Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária) e Juarez Nunes (Administração), além da secretária-adjunta de Educação, Angelita Rocha.

Uma das pautas debatidas foi a coleta de lixo e a possibilidade de ser construída uma estação de transbordo, com intuito de beneficiar os moradores de Atlântida Sul e Mariápolis. Além disso, também foi discutido o problema da falta de vagas no distrito, principalmente, para a Educação Infantil. Conforme o vereador Vágner, a demanda teria chegado a ele por meio dos pais das crianças.

Segundo a secretária-adjunta de Educação, uma solução, a curto prazo, seria a utilização de turma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Paulo da Silva do Salão Paroquial. Com isso, turmas da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Matheus Closs – Estrelinha do Mar passariam para a José Paulo, fazendo com que abrisse mais vagas para a Educação Infantil. Já uma solução para o futuro, de acordo com Angelita, será a construção de cinco novas salas de aula na Estrelinha do Mar, o que já está sendo estudado pela prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obras.

TERRENO CEDIDO E NOVA IGREJA

Morador da praia, Vágner Gonçalves afirmou que está tratando da questão da falta de vagas e relatou uma possível solução para o problema. Conforme o vereador, a ideia é que a Igreja Sagrada Família ceda os terrenos do Salão Paroquial para a ampliação da Escola José Paulo da Silva. Em contrapartida, seria construída uma nova igreja na Praça da Amizade.

O secretário Nunes disse que um Projeto, que prevê essa situação, será encaminhado ao Legislativo. No final, o vereador Vágner se propôs a buscar agilidade para que o texto fosse aprovado o quanto antes, sendo capaz até da realização de uma Sessão Extraordinária, se fosse necessário.

Vale ressaltar que a Câmara de Vereadores seguirá de recesso até o dia 14 de fevereiro. Até lá, o atendimento segue sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com atendimento ao público nos gabinetes de vereadores e departamentos da Casa. Neste período, seguem interrompidas as realizações das Sessões Ordinárias e das reuniões das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento, Educação e Serviços Municipais (COESM).