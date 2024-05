Unesul realiza linha especiais de ônibus

As enchentes que atingem o Estado deixaram um cenário caótico no RS. Com muitas estradas bloqueadas, as pessoas que precisam se deslocar para algum lugar estão precisando se desdobrar para conseguirem se locomoverem. Com a Estação Rodoviária de Porto Alegre embaixo d’água, diversas linhas de ônibus acabaram sendo canceladas.

Pensando em auxiliar a população que quer se deslocar para o Litoral Norte, a empresa de ônibus Unesul começou a realizar na quinta-feira (9), linhas especiais em direção à região. Haverá um ônibus saindo de Porto Alegre em direção a Capão da Canoa, via Osório. O deslocamento será pela ERS-040. Além disso, também sairá um ônibus de Capão em direção a Poa, via Morro Alto.

A linha Porto Alegre X Capão da Canoa será realizada todos os dias, em dois horários, sempre às 11h e 16h, em ambos os sentidos. O embarque e desembarque na capital acontecerá no Terminal Antônio de Carvalho (Terminal da Agronomia), localizado na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Unesul ou diretamente no Terminal da Agronomia, antes do embarque.

Vale ressaltar que nas Rodoviárias de Osório e Capão da Canoa haverá linhas para as seguintes localidades: Tramandaí, Imbé, Mariluz, Santa Terezinha, Rainha do Mar, Xangri-lá, Terra de Areia, Três Cachoeiras, Vila São João e Torres. Além disso, a Unesul também disponibilizou mais cinco linhas para municípios do Litoral (veja todas elas no quadro no final da matéria). Horários, valores e outras informações sobre as linhas de ônibus da Unesul estão disponíveis no site da empresa (www.unesul.com.br).