Grande quantidade de vegetação é vista em praias do Litoral

Algo curioso chamou a atenção de moradores da região nos últimos dias. Uma enorme quantidade de aguapés pode ser vista na praia de Imbé, entre os molhes da Barra até o Balneário Imara, assim como no Rio Tramandaí. Na segunda-feira (6), a equipe da Secretaria de Limpeza Urbana de Imbé esteve retirando os materiais da praia, com auxílio de máquinas escavadeiras.

De acordo com a professora de Biologia Marinha do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Estado (UFRGS), Alice Pita Barbosa, a vegetação aquática teria sido arrastada pelas correntes marítimas. Conforme a secretária-adjunta de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura de Imbé, Nélida Pereira, o fator é recorrente, mas sempre em menor escala. A explicação para o aparecimento de uma grande quantidade de vegetação estaria relacionada as fortes chuvas que atingiram a região.

Vegetação também pode ser vista no Rio Tramandaí. – FOTO: Raquel Costa

“O grande volume de chuvas dos últimos dias encheu as lagoas e o Rio Tramandaí, deslocando grandes quantidades de matéria orgânica, restos vegetais e acúmulos de sedimentos ligados às atividades urbanas e agrícolas, bem como grande volume de plantas aquáticas, como os aguapés, que se desprenderam e flutuaram para fora do estuário, descendo pelos rios e atingindo, através da vazante do rio, a faixa de areia em toda extensão do município”, declarou a secretária-adjunta de Imbé.