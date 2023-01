Suspeito de envolvimento em duplo homicídio é preso

A Brigada Militar (BM) prendeu na madrugada de terça-feira (24), em Torres, um homem de 24 anos de idade. Conforme a BM, o indivíduo é suspeito de envolvimento na morte de Jorderi Ferreira, de 69 anos, e Jeferson Luís Ferreira, de 22 anos. O crime ocorreu no final da noite do dia 15/01, em Imbé.

Na ocasião, pai e filho, respectivamente, estariam na residência da família, na Rua Capitão Manna, no balneário Santa Terezinha, quando homens armados invadiram a casa e atiraram contra as pessoas que estavam na casa. Quando os brigadianos chegaram ao local, as vítimas já estavam mortas. Além delas, duas mulheres, de 60 e 32 anos, acabaram sendo atingidas por tiros e foram levadas para atendimento com ferimentos no braço e na perna. Outro homem, de 26 anos, e uma criança, de sete anos, que seria filho de uma das vítimas, teriam conseguido fugir e escaparam ilesos do ataque. O menor foi localizado pela BM e levado em estado de choque para os cuidados do Conselho Tutelar.

PRISÃO DO SUSPEITO

Os Policiais Militares (PMs) receberam denúncias de que um homem armado estaria ameaçando moradores no bairro Arroio. Os agentes foram até o local indicado, onde flagraram o suspeito. Com o indivíduo foi encontrada uma pistola calibre nove milímetros municiada, além de 37 munições, dois carregadores, um binóculo, um radiocomunicador e um aparelho celular.

O criminoso, que possui antecedentes por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, calúnia e ameaça, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o duplo homicídio que matou pai e filho em Imbé.