Sessão da Câmara terá votação de Projeto de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (15) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação do Projeto de Lei (PL) no 093/2025. De autoria da vereadora Professora Isabel (PT), o texto institui o Programa Horto Comunitário Medicinal no âmbito das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Estratégias Saúde da Família (ESFs) do município.

O PL, assim como as demais preposições está disponível, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa no Jornal Momento da próxima sexta (18).

CRÉDITO: Divulgação