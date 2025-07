População protesta contra morte de jovem

OSÓRIO – Dezenas de pessoas foram as ruas da cidade durante a tarde de domingo (13) para realizarem uma passeata em homenagem a Mauren da Silva. A jovem de 21 anos de idade faleceu no último dia 05 de julho, após sofrer um acidente de trânsito no bairro Caiu do Céu.

A vítima e outras três pessoas estavam dentro de um automóvel que acabou invadindo uma residência, colidindo em outro carro e depois capotando. Quando o socorro chegou, Mauren foi encontrada presa nas ferragens, já sem vida. Enquanto isso, os outros ocupantes do automóvel acabaram fugindo e seguem sendo procurados pela Polícia.

Vítima estava abordo de um automóvel que invadiu uma casa, colidiu em outro carro e acabou capotando.

Durante o ato, familiares, amigos e simpatizantes de Mauren carregaram, cartazes e faixas, pedindo por Justiça pela morte da jovem. A passeata teve início em frente à Delegacia de Polícia (DP) do município e seguiu até o local do acidente, onde foram colocadas flores. Em seguida, balões brancos foram soltos em homenagem à memória de Mauren, incluindo um contendo uma mensagem escrita por um familiar, com palavras de saudade e promessas de luta por justiça.

É válido ressaltar que o caso foi registrado na DP da cidade e a Polícia Civil (PC) segue com as investigações.

Antes da passeata, familiares e amigos da jovem morta em acidente de trânsito realizaram protesto em frente à Delegacia da Polícia Civil do município.

CRÉDITOS: Divulgação