Servidora da prefeitura de Imbé sofre importunação sexual

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) foi acionada na manhã de quarta-feira (19), por uma servidora do Departamento de Proteção Animal (Depan) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Proteção Animal e Agricultura de Imbé (SEMMAPA). Segundo a GMI, a mulher teria sofrido importunação sexual enquanto trabalhava.

A vítima relatou aos guardas que havia recolhido um cachorro que estava em via pública e o levou para devolvê-lo ao proprietário. Ao chegar no endereço, o homem convidou a funcionária para entrar na residência com pretexto de ver a situação de outros animais que estavam no imóvel. Porém, ao adentrar no local, a mulher relatou que o indivíduo baixou a calça e disse a seguinte frase: “Eu quero isso que você está pensando”. Imediatamente, ela saiu do imóvel e retornou a sede da SEMMAPA e acionou a Guarda Municipal.

Após ficarem sabendo do ocorrido, os guardas foram a casa do homem, onde encontraram o sujeito em frente a residência. Conforme a GMI, o indivíduo, de 58 anos, estava carregando um simulacro de pistola e um canivete. Já dentro da casa, os agentes apreenderam nove munições calibre 38 milímetros. Diante dos fatos, o sujeito foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.