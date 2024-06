Serramar 2024 iniciará em setembro

A Liga Serramar divulgou nesta semana a data de abertura do Campeonato Serramar deste ano. Em 2024, a competição contará com oito clubes. No Principal, os times jogarão em grupo único, com quatro jogos para cada um. Ao final das quatro rodadas, os dois primeiros colocados avançam direto para as semifinais, enquanto que do 3º ao 6º jogarão um play-off para definir os outros semifinalistas, no seguinte cruzamento: 3º Vs 6º e 4º Vs 5º.

Além dos Adultos, a competição contará com a categoria Sub-13. Com formato semelhante ao Principal, as oito equipes também jogarão em grupo único, fazendo quatro jogos cada uma. No final da primeira fase, as duas melhores irão fazer a final do Campeonato. O sorteio da 1ª fase ocorreu na noite de terça-feira (19), durante reunião realizada pela Liga e representantes dos clubes, em Osório.

ABERTURA

O primeiro jogo está marcado para o dia 1º de setembro. Em Torres, o atual bicampeão Mar Azul receberá o CCFC (Capão da Canoa), que retorna ao Certame após ficar ausente no ano passado. A partida está marcada para às 15h e 30min. Antes disso, às 13h e 30min, haverá o confronto do Sub-13.

A primeira rodada seguirá no dia 08/09, com mais três partidas. O Grêmio Atlético Osoriense (GAO) irá visitar o Central em Caraá. Além disso, haverá os confrontos entre: Serraria (SAP) Vs União da Vila (Arroio do Sal) e Minuano (Capivari do Sul) Vs Xangri-lá. Os jogos acontecerão nas cidades de Santo Antônio da Patrulha e Capivari, respectivamente.

Lembrando que as partidas do Serramar acontecerão aos domingos, sempre com início às 15h e 30min. Antes disso, haverá a preliminar com a disputa do Sub-13, a partir das 13h e 30min. A seguir veja tabela com demais jogos da 1ª fase.