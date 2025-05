Senac oferece cupom de desconto para o Dia das Mães

Ainda não sabe o que dar de presente no Dia das Mães? Em vez de apostar no óbvio, que tal escolher algo que possa realmente fazer a diferença na vida dela? O Senac te ajuda com uma dica especial: um cupom de desconto de 15% para todos os cursos livres e técnicos presenciais. O cupom ‘MAES25’ poderá ser utilizado entre os dias 05 e 12 de maio (próxima segunda).

Conhecimento nunca é demais e presentear quem você ama com um curso de capacitação profissional, além de ser uma lembrança diferenciada, é também uma oportunidade de mudar positivamente a vida de quem lhe deu a vida, seja no âmbito pessoal ou profissional. Beleza e Bem-Estar, Finanças, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Marketing, Saúde ou Tecnologia: essas são algumas das opções de áreas de conhecimento oferecidas pelas escolas do Senac, sendo que são mais de 600 cursos no portfólio da instituição.

Mais informações estão disponíveis diretamente em uma das escolas do Senac. Em Osório, a Unidade está localizada na Avenida Getúlio Vargas, no 1.680, no bairro Parque Real. Você também pode entrar em contato por meio do número: (51) 99381-5954.

CRÉDITO: Divulgação