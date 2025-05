Servidores Municipais realizam manifestações

OSÓRIO – Dando continuidade as manifestações contra o ‘Pacotão da Desvalorização’, os servidores municipais realizaram no início na manhã de segunda-feira (5), uma série de manifestações em diferentes locais da cidade. Carregando cartazes, os trabalhadores exigiram reposição salarial.

Além disso, os processos também são contra os cinco Projetos de Lei (PLs) enviados pelo Executivo a Câmara de Vereadores, os quais impactam diretamente o funcionalismo público, incluindo a extinção de cargos. Os textos seguem no Legislativo e deverão ir à votação assim que passarem pelas Comissões.

Até lá, os servidores seguirão realizando os protestos diariamente De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Osório (SSPMO), os protestos não devem durar mais de cinco minutos, não afetando os serviços. Além disso, também foi sugerido que, nas instituições essenciais, como as de Saúde, seja mantido ao menos um funcionário no atendimento.

Grupo de trabalhadores pede aumento dos salários e é contra Projetos do Executivo que irão desvalorizar a Classe.

CRÉDITOS: Divulgação