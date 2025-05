Porteira para Dentro beneficia moradores da área rural

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, tem realizado diversas melhorias em propriedades rurais do município. Ao todo, seis propriedades locais foram beneficiadas.

Entre os dias 23 e 30 de abril, estradas das localidades de Figueira Grande e Marmeleiro, além do distrito de Passinhos foram patroladas e receberam uma carga de saibro. As ações fazem parte do Programa Porteira para Dentro e têm como objetivo facilitar o escoamento da produção agrícola.

Trabalhos de patrolamento e saibramento ocorreram em Figueira Grande, Marmeleiro e no distrito de Passinhos.

CRÉDITO: PMO