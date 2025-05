Ponte sobre o Rio da Galinha recebe manutenção

Foi concluída na última quinta-feira (1º), a substituição do madeiramento da ponte do Rio da Galinha. Localizada no distrito de Passinhos, em Osório, a estrutura fica na divisa com Santo Antônio da Patrulha. O local é muito utilizado para o escoamento da produção agrícola da região e ainda por pescadores da localidade.

O trabalho foi realizado pelos dois municípios, em parceria. O material foi cedido pela prefeitura patrulhense a prefeitura de Osório, que entrou com a mão-de-obra, por meio da equipe da Secretaria de Obras e Trânsito de Osório osoriense.

CRÉDITO: PMO