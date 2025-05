Secretaria de Assistência Social realizará Projeto Itinerante

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, dará início nesta semana ao Projeto Itinerante. A iniciativa visa levar diferentes serviços as localidades mais afastadas da Sede do município, com intuito de facilitar o acesso da população aos programas sociais desenvolvidos pelo Executivo osoriense.

Os trabalhos terão início na quarta-feira (14), no distrito de Atlântida Sul. Haverá a realização do cadastro do Bolsa Família, assim como pesagem das crianças. Além disso, os moradores também irão poder participar de um brechó. Os serviços estarão disponíveis no quiosque da praça da Integração, localizado na Avenida Saquarema, em dois horários: Das 8h e 30min às 12h e das 13h e 30min às 16h e 30min.

CRÉDITO: Divulgação