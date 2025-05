Quadras esportivas das Escolas Municipais poderão receber novos pisos

OSÓRIO – As quadras esportivas das Escolas Municipais poderão receber um novo piso. A ideia partiu após uma visita do secretário de Educação da cidade, Marcelo Reis, a um ginásio de Palmares do Sul, durante a última quarta-feira (7). O piso é do tipo modular, de polipropileno, um polímero termoplástico resistente, que possui sistema próprio de amortecimento. Não inflamável e imune à umidade, ele pode ser fabricado com matéria prima reciclada.

A alternativa despertou o interesse da Secretaria em razão do tempo total de execução ser de 15 dias, além da facilidade de manutenção das peças modulares e a garantia por até 10 anos. A partir da visita, a Secretaria Municipal de Educação, por meio de seu Setor Técnico de Engenharia, avaliará a viabilidade técnico-econômica, a praticidade, durabilidade e sustentabilidade para instalação deste tipo de material nas diversas quadras existentes em escolas e ginásios poliesportivos que, atualmente, apresentam problemas em seu piso.

CRÉDITO: PMO