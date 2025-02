São Vicente de Paulo recebe novo tomógrafo

OSÓRIO – Após ser anunciado pelo Governo do Estado no início de janeiro, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) passou a contar com um novo tomógrafo. O aparelho adquirido pela instituição, por meio de repasse da Secretaria Estadual de Saúde (SES), será utilizado para a realização de tomografias e irá beneficiar cerca de 240 mil pessoas de 11 municípios do Litoral Norte.

Avaliado em R$ 1,25 milhão, o tomógrafo foi entregue de maneira oficial na última sexta-feira (31/01). O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite; da secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann; do deputado Federal Pompeo de Mattos (PDT); do deputado Estadual Luciano Silveira (MDB); da interventora do HSVP, Eleonora Walcher; do prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior, entre outras autoridades.

MAIS RECURSOS

Na oportunidade, também foram assinados os contratos com cinco hospitais regionais que aderiram ao programa federal ‘Mais Acesso a Especialistas’. Ao todo, serão 8,6 mil Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs), que compreendem em consultas e exames de diagnóstico (veja os números detalhados no final da matéria).

Além do São Vicente de Paulo, também serão contempladas as seguintes instituições do Litoral Norte gaúcho: Hospital Santo Antônio da Patrulha (HSAP), Hospital Tramandaí (HT), Hospital Santa Luzia de Capão da Canoa e o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres.

Contando os da região, a SES firmou somente no primeiro mês deste ano, contratos para a prestação de mais de 33 mil consultas e exames por ano. A expectativa do Governo do Estado é ampliar esse número conforme novas adesões dos hospitais, chegando a mais de 280 mil OCIs anuais com recursos habilitados via Ministério da Saúde.

NOVOS SERVIÇOS

Ortopedia: 3.420; Oftalmologia: 2,4 mil; Oncologia: 2.160 (360 de ginecologia, 600 de proctologia, 600 de urologia e 600 de gastrologia); Cardiologia: 600; e Otorrinolaringologia: 24.

Deputado Luciano, secretária Arita, Governador Leite, prefeito Romildo e deputado Pompeo durante assinatura dos novos serviços para o HSVP e outros quatro hospitais do Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITOS FOTO 0: Divulgação

CRÉDITO FOTO 1 E 2: Maurício Tonetto