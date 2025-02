Postes ficam pendurados após serem atingidos por caminhões

Um incidente foi registrado no final da tarde de domingo (2), no Centro de Tramandaí. Caminhões do Circo Fantasy trafegavam pela Avenida da Igreja, quando acabaram arrebentando cabos de energia e telefonia. Não bastasse isso, alguns postes de concreto acabaram ficando pendurados, sendo sustentados apenas por fios.

Devido a situação, agentes da Brigada Militar (BM) e do Departamento de Trânsito da prefeitura de Tramandaí foram até o local e o bloquearam o trecho. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) também foi acionado e auxiliou no isolamento da área. Uma equipe da CEEE Equatorial fez o trabalho de retirada dos fios e reparo dos postes. Vale ressaltar que o trânsito na região só foi liberado após o término dos serviços, o que aconteceu já na manhã de segunda (3).

Após o ocorrido, os caminhões seguiram em direção à Avenida Beira-Mar, onde foram abordados por agentes da Guarda Municipal da cidade (GMT). Os motoristas foram conduzidos até a Delegacia, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO). A Polícia Civil (PC) irá investigar os fatos. Procurados pela nossa equipe, os responsáveis pelo Circo Fantasy não haviam se pronunciado sobre o ocorrido até o final desta edição (às 19h e 30min de segunda-feira, 03/02).

Postes ficaram sustentados por cabos de energia.

CRÉDITOS: Rafael Ribeiro