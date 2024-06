Rodoviária de Osório seguirá recebendo linhas intermunicipais

A partir de quinta-feira (13), o Terminal Rodoviário de Porto Alegre voltou a receber as linhas interestaduais e internacionais. A decisão foi tomada após uma reunião entre a empresa responsável pela administração do local (Veppo) e representantes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Estão disponíveis ônibus com destino para os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, além de Brasília (DF). Os horários podem ser conferidos no site da Rodoviária de Poa . Vale ressaltar que as operações retornaram parcialmente, visto que boa parte das estruturas seguem interditadas devido ao alagamento.

O embarque e desembarque acontece nos boxes 59, 60 e 61, das 6h às 21h. Fora desse horário, a Rodoviária da capital só receberá desembarque de passageiros. As pessoas que quiserem embarcar fora do horário seguirão tendo que vir até a Estação Rodoviária de Osório. Na dúvida, o Daer recomenda que os passageiros entrem em contato com a empresa na qual irão viajar.