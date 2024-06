Projeto que inclui Tafona como Patrimônio Cultural do Estado está em tramitação na Assembleia Legislativa

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) aprovou na terça-feira (11), o parecer do Projeto de Lei (PL) no 347/2023. O texto, de autoria do deputado Luciano Silveira (MDB), declara a Tafona da Canção Nativa como Patrimônio Cultura do Rio Grande do Sul.

De acordo com o parlamentar, o Festival de Música “busca promover um povo que cultua as suas tradições, sejam elas rurais, praieiras ou urbanas, enfatizando os fatos folclóricos, os usos e costumes do gaúcho litorâneo, suas músicas, suas expressões artísticas, seus atos religiosos, suas festas e folguedos, valorizando o homem que, integrado ao seu meio, mantém manifestações típicas e espontâneas do seu dia a dia”, justificou Luciano.

Após passar pela CCJ, o PL agora aguarda ser votado no Plenário da AL-RS e, caso seja aprovado, futuramente, a sansão do governador Eduardo Leite no Diário Oficial do Estado para finalmente começar a valer.

TAFONA – O evento é realizado, anualmente, durante o Rodeio Crioulo Internacional de Osório e recebe artistas de diferentes partes do Estado. Idealizada por Airton Camargo, teve sua primeira edição em 1989. Hoje em dia, ela homenageia o cantor e compositor Carlos Catuípe (in memorian), o qual dá nome ao troféu dado aos vencedores. Além dele, inúmeros artistas consagrados da música gaúcha passaram pelo palco da Tafona ao longo dos anos, incluindo: Elton Saldanha, Luiz Carlos Borges, José Cláudio Machado, Renato Borghetti, Pepeu Gomes e Mercedes Sosa, entre outros. Em sua 30ª edição, neste ano a Tafona acontecerá entre os dias 28 e 29 de junho.