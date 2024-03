Reunião debate mudança no local da Feira do Produtor

OSÓRIO – O secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Julio Mirim, esteve reunido com os diretores do Sindilojas Litoral Centro, Joel Dadda e Paulo Macedo. O encontro, realizado na sede do Sindilojas durante a segunda-feira (26), contou também contou com a presença dos técnicos de Agricultura Gilson Davoglio e Jorge Nozari.

Na ocasião, foi discutido o novo local onde será realizada a Feira do Produtor visto que o Largo dos Estudantes Sônia Chemale passará por revitalização. A ideia é que durante as obras, a Feira aconteça no terreno localizado em frente à prefeitura, local destinado ao Sesc para a construção da sua Unidade na cidade. O prazo do serviço é de aproximadamente seis meses.