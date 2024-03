Osório terá Delegacia de Homicídios

OSÓRIO – Em audiência realizada com o vice-governador Gabriel Souza na tarde de quinta-feira (29/02), o deputado estadual Luciano Silveira (MDB) recebeu a confirmação de que o município vai sediar uma Delegacia de Homicídios (DH). O encontro também contou com a participação do secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron de Moraes.

A designação já vinha sendo tratada pelo Gabinete do parlamentar, com a chefia de Polícia. No início da semana, o delegado Fernando Sodré antecipou ao deputado que a definição sobre a instalação da DH na cidade estava tecnicamente encaminhada, dependendo apenas da decisão final do governo, o que acabou se confirmando no dia de ontem (quinta).

“É uma grande notícia para a nossa região. Ferramenta importante no combate aos crimes contra a vida, através da investigação criminal”, comemorou Luciano. Na ocasião, o vice-governador, Gabriel Souza, confirmou, ainda, a instalação de uma Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) no Litoral Norte, faltando apenas o anúncio oficial do município que sediará as instalações. Vale ressaltar que Osório briga, juntamente com Santo Antônio da Patrulha para conseguir a Decrab.