Rede Bem Cuidar certifica equipes de 20 municípios do Litoral Norte

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) certificou 20 municípios da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) que tiveram reconhecidas Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A entrega dos certificados ocorreu na segunda-feira (7), na Câmara de Vereadores de Xangri-lá. Além dela, também foram contempladas outras 19 cidades da região, incluindo Osório, com a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Primavera 2.

Os demais municípios da 18ª CRS certificados foram: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Mostardas, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Três Forquilhas.

O reconhecimento faz parte do programa Rede Bem Cuidar RS (RBC-RS). Neste ciclo, as metas têm foco na qualificação do atendimento ao puerpério, recém-nascido, puericultura e planejamento sexual e reprodutivo na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS). A obtenção do certificado atesta o alcance das metas. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para o cuidado materno, paterno e infantil, propostas anualmente e avaliadas semestralmente.