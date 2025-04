Secretaria de Assistência Social vistoria situação de moradores de rua

OSÓRIO – Com a chegada da primeira onda de frio e alerta de temporal para a região, os agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social intensificaram as ações de vistoria aos moradores de rua. Conforme a secretária da Pasta, Luana Oliveira, as abordagens são sempre realizadas quando a temperatura estiver abaixo de 13 graus ou quando houver ventos muito fortes.

Na segunda-feira (7), 11 pessoas foram abordadas em diferentes pontos da cidade. Ao todo, duas delas aceitaram o convite da Secretaria e foram levadas para o abrigo montado no Ginásio de Esportes Rutílio Kestering (Cirão), localizado no bairro Porto Lacustre. No local, os atendidos puderam passar a noite, com direito a banho e refeição.

A secretária Luana ressalta que todas as pessoas abordadas têm liberdade para permanecerem na rua, caso não aceitem irem para o abrigo ou serem encaminhadas para a casa de um familiar e, portanto, segundo ela, é normal que a maioria rejeite o convite. É válido destacar que a prefeitura não possui um número exato de quantas pessoas estão morando nas ruas do município atualmente.

CRÉDITO: PMO