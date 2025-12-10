Quatro pessoas são presas durante Operação

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) deflagrou na última sexta-feira (5), mais uma edição da Operação Plano Tático. Com intuito de combater a criminalidade na região, os trabalhos foram realizados em Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí.

Ao todo, quatro pessoas foram presas, sendo três em SAP. Entre os detidos, está um indivíduo que estava foragido da Justiça. Além dele, um casal também foi detido, durante ações distintas. A mulher foi abordada no Centro da cidade carregando 62 porções de cocaína, um aparelho celular e 100 reais. Enquanto que o homem foi abordado em outro ponto do município com 130 pedras de crack, além de um celular e R$ 30,00.

Já em Tramandaí, outro homem foi detido no Parque dos Presidentes. Com o sujeito os Policiais Militares (PMs) apreenderam um revólver calibre 32 milímetros (mm), oito munições, um pé de maconha de cerca de 1,80 metro (m), 42 buchas de cocaína e uma balança de precisão.

Todos os criminosos detidos foram ouvidos e encaminhados ao sistema prisional. A Operação contou com a participação dos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), do Comando Rodoviário da Brigada (CRBM), do Batalhão Ambiental da BM (BABM), além do Canil do CRPO Litoral.

CRÉDITOS: BM